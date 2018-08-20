İl il Kurban Bayramı namazı vakitleri: Bursa bayram namazı saat kaçta?

İslam alemi Kurban Bayramı namazı için artık saatleri sayıyor. Bursa ve il il bayram namazı saatlerini sizler için derledik. Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen kurban ibadeti bayram namazı vaktinden sonra başlayacak. Peki Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Türkiye bir Kurban Bayramı'na daha merhaba dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa’da ve yurdumuzun dört bir yanındaki inanan vatandaşlarımız bayrama bayramı namazı ile başlayacak. İşte sizler için derlediğimiz Bursa bayram namazı saati ve il il Kurban Bayramı namazı vakitleri…

Bursa bayram namazı vakti: 07:01

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sözlükte “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır.

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.