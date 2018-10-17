Bursa Büyükşehir Meclisi’nden anlamlı bağış

Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, belediyeden 'huzur hakkı' adı altında aldıkları ücreti hazineye bağışladı.

Türkiye-ABD krizi, Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis grup toplantısında da gündeme geldi. İYİ Partili meclis üyelerinin ‘huzur haklarımız hazineye bağışlansın’ teklifi oy birliği ile kabul edildi. Karar sonrası Bursa Büyükşehir Meclisinin 101 üyesi, ortak bir karar alarak 18 bin 526.83 TL’lik oturum ücretlerini hazineye bağışladı.

Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, MHP Gurup Başkan Vekili İlhan Bilgili, sosyal medya hesabından duyurdu. Bilgili, paylaşımında “Bursa Büyükşehir Belediye meclisinin bütün üyeleri olarak oturum ücretlerini almayarak 18 bin 526.83 TL hazineye bağış yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” dedi.

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan Özel, ‘Son günlerde ülkemizin şiddetli bir şekilde yaşadığı ekonomik buhran sonrası Sayın Cumhurbaşkanının milletimize vermiş olduğu talimat sonrasında, yurt genelinde vatandaşlarımız tarafından yabancı mallara boykot, döviz bozdurma ve maaşların hazineye bağışlanması gibi birçok farklı konuda ekonomiye az da olsa destek çalışmalarının yanı sıra Katar gibi yabancı ülkelerin ülke bütçemize destekleri içerisinde olduğumuz durumun vahametini açıkça ortaya koymaktadır’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisin de AKP’den 16’sı belediye başkanı 71 üye, CHP’den 2’si belediye başkanı 13 üye, MHP’den 8 üye, İYİ Parti’den 6 üye, DP’den 1, Bağımsız 2 olmak üzere toplam 101 üye bulunuyor.