Bursa merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından lüks bir villanın aralarında bulunduğu çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişiden 14'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri, Bursa ve İstanbul’da lüks bir villanın da aralarında bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Şafak vakti yapılan baskınlar sonucunda uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 28 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapan çete üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların adliyeye sevk edilmesi sırasında çok sayıda çevik kuvvet polisi görevlendirildi.

Gün boyu savcılıktaki soruşturmaları devam eden sanıklar sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Mahkemeye çıkarılan 28 sanıktan 14’ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

İHA