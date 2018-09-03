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Bursa’da akıl almaz kapkaç kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıl almaz bir kapkaç olayı yaşandı. Bir araçtan para çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

android-time 20:44 3 Eylül 2018
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıl almaz bir kapkaç olayı yaşandı. Bir araçtan para çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracına binen Ümmet E, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halindeyken aracının kapısına kimliği meçhul bir kişi tarafından taş atıldı. Ümmet E., aracını kontrolden etmek için indi.

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Bu sırada sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen bir kişi, ön koltukta içinde 66 bin TL olan poşeti alıp kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şahıslar paralarla sırra kadem bastı.

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KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, akıl almaz yöntemle 66 bin TL'yi çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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İşyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, organize bir şekilde hareket eden şahısların seyir halindeki araca önce taş attıkları, sürücü aşağı inince de poşeti aldıkları görülüyor. İHA

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