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Bursa’da büyük yangın!

Bursa'da Nilüfer ilçesinde Kayapa Sanayi Sitesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor.

Halil ATAŞ / Bursa
android-time 22:28 17 Ekim 2018
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Bursa'da Nilüfer ilçesinde Kayapa Sanayi Sitesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor.

Kayapa Sanayi Sitesi’nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında saat 22.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Foto: AA

Foto: AA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada sık sık meydana gelen patlamaların ardından alevlerin yükselmesi zaman zaman itfaiye ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Foto: AA

Foto: AA

Alevler metrelerce yükselirken, fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor.

 

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Son güncelleme: android-time 00:0518.10.2018
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