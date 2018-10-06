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Bursa’da can pazarı: 4 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaparken, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

android-time 15:24 6 Ekim 2018
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaparken, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden düğün konvoyu, Bursa'nın Mustakemalpaşa ilçesinde kaza yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı. 34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpışırken, araçlar demir yığınına döndü.

İHA

İHA

Kazada Yahya Şengül ve Şahin Korkmaz ile iki kişi daha hayatını kaybetti. Toplam 4 kişinin öldüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar M. Kemalpaşa ve Karacabey'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

(İHA)

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Son güncelleme: android-time 16:0806.10.2018
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