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Bursa’da cip zeytin dükkanına daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Ercan K. (64), otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı'ndaki dükkana girdi. Dükkan içerisinde bulunan Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin (64) hayatını kaybederken, Binnaz Mersin (64) ise yaralandı.

android-time 00:43 31 Ağustos 2018
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Bursa’da cip zeytin dükkanına daldı: 2 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Ercan K. (64), otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı'ndaki dükkana girdi. Dükkan içerisinde bulunan Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin (64) hayatını kaybederken, Binnaz Mersin (64) ise yaralandı.

Kaza, Mudanya İlçesi Tirilye Mahallesi Köylü Pazarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Tirilye’ye gezmeye gelen Ercan K., cipiyle otoparktan çıktığı  sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirerek Köylü Pazarı’nda bulunan zeytin dükkanına ve jandarma noktasına girdi.

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Bu sırada dükkanda bulunan Bahtınur Bora ile Hatice bilgin olay yerinde hayatını kaybederken, Binnaz Mersin ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından dükkan içinde sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Ercan K.’yı gözaltına alırken, Bahtınur Bora ile Hatice Mersin’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 00:4431.08.2018
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