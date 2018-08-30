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Bursa’da feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da elektrikli motosiklet sürücüsü otomobile çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

android-time 18:32 30 Ağustos 2018
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Bursa’da feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da elektrikli motosiklet sürücüsü otomobile çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İznik-Yenişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Elektrikli motosikleti ile seyir halinde olan İlker Terzi (22), Darka Sosyal Tesislerinden ana yola çıkan Gazi Osman Çakmak’ın kullandığı 16 H 6337 plakalı otomobile ortadan çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobilin yan tarafına sert bir şekilde başını çarpan Terzi, kanlar içerisinde yere yığıldı. İlker Terzi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

İHA

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