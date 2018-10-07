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Bursa’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da virajlı yolda kontrolünü kaybederek otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

android-time 23:32 7 Ekim 2018
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Bursa'da virajlı yolda kontrolünü kaybederek otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çevre Yolu Bursa çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LF 735 plakalı motosiklet sürücüsü Turgut Arabacı, aşırı hız nedeniyle virajlı yolda kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, Ömer M. idaresindeki 16 JNP 06 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücü kazada hayatını kaybetti. - İHA

Sürücü kazada hayatını kaybetti. – İHA

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan Arabacı ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastane’sine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arabacı, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Ömer M. gözaltına alınırken, Arabacı’nın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. İHA

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Son güncelleme: android-time 23:3607.10.2018
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