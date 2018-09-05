Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa’da kırmızı ışıkta geçen sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

android-time 20:37 5 Eylül 2018
Haberler Gündem
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolunda, İznik lambaları yakınlarında meydana geldi. Işık ihlali yaptığı ileri sürülen Ali N. idaresindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu (66) isimli vatandaşa çarptı.

Araç kırmızı ışık ihlali yapmıştı. DHA

Araç kırmızı ışık ihlali yapmıştı. DHA

Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam yaklaşık 20 metre savrulup refüje düştü. Hüseyin Kuşlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan yaşlı adamın şapkası ve gözlüğü aracın camına yapıştı. DHA

Kazada ağır yaralanan yaşlı adamın şapkası ve gözlüğü aracın camına yapıştı. DHA

Otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Hüseyin Kuşlu'nun  şapkası ile gözlüğü otomobilin kırılan camının arasına sıkıştı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. İHA

Son güncelleme: android-time 20:4305.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar