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Bursa’da korkunç olay! Eşini ve 5 aylık bebeğini feci şekilde öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

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Bursa’da korkunç olay! Eşini ve 5 aylık bebeğini feci şekilde öldürdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl’e bağlı Alanyurt Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı.

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİYE GİRDİ

Eşini ve çocuğunu rehin alan Oğuzhan Kayalp’i ikna edemeyen emniyet güçleri, evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.

Cinnet getiren kocanın eşi Zuhal Kayalp ve A.K.K. isimli 5 aylık erkek bebeğini boğazlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı Kayalp, polis tarafından gözaltına alındı.

Oguzhan Kayalp’in Zuhay Kayalp’in ikinci eşi olduğu, tartışmanın ölen kadının ilk eşinin eve gelmesi üzerine yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. İHA

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