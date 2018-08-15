Bursa’da orman içinde ayakları kesilmiş bir kedi bulundu

Bursa'da ormanda dört bacağı da kesilmiş kedi bulundu. Vatandaşlar, bu vahşeti yapanların bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesi için harekete geçti.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete bir yenisi de Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alana giden vatandaşlar, gece geç saatlerde yavru bir kedinin dört bacağının da kesilerek öldürüldüğünü fark etti. Kedinin fotoğraflarını çeken çevre sakinleri durumu bir gün sonra Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Nilüfer Belediyesi ekipleri de ihbarın üzerine olay yerine intikal etti. Orman alanında temizlik yapan işçilerle görüşen ekipler kedinin cesedini bulamadı.

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Bölgede her gün kedi ve köpekleri öğle arasında beslemeye gittiğini söyleyen Çalı Orman İşletme Şefliği’nde görevli Aygün Akşan Yüce, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin bir an önce son bulması için yetkililere seslendi. Yüce, “Canice, insanlık dışı bir şekilde öldürülen kedinin fotoğraflarını çevredeki çocuklar çekip bana gösterdi. Bu kedi perşembe günü buraya geldi ve yaklaşık 2-2,5 aylıktı. Bir süre evde bakılmış ve buraya terk edilmiş. Son olarak cumartesi ve pazar günü iki arkadaşımla birlikte buraya gelip yine su ve mama bıraktık. En son pazar günü saat 18:30’da ben bu kediyi burada gördüm. Gerçekten insanlar bu hale nasıl geliyor, bu caniliği nasıl yapıyor anlamak mümkün değil. Ne istediniz küçücük hayvandan? Sokakta yaşayan hayvanların insandan ne farkı var? Neden öldürüyorsunuz, işkence ediyorsunuz?” diyerek sitem etti.

Göz yaşlarına hakim olamayan Aygün Akşan Yüce, insanlar bakamayacaklarsa kedi ve köpekleri hiç evlerine almamaları gerektiğini söyledi. Bu hayvanların ev ortamına alıştıklarında uysallaştığını belirten Yüce, “Cani ve şiddet eğilimi olan kişiler bu uysal hayvanlara bir şekilde zarar veriyor. Lütfen bakamayacağınız hayvanları evinizden içeri almayın” dedi.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker ise, bu olayın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını belirterek, yaşanan vahşetin sorumlularının bir an önce bulunup hak ettikleri cezayı almalarını istedi. İHA