Bursa’da ortaokul öğrencisine taciz iddiası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 14 yaşında ortaokul öğrencisini takip ederek, taciz ettiği iddia edilen Y.K. (28) Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki çocuğun bir kişi tarafından takip edildikten sonra taciz edildiği iddiaları üzerine harekete geçti. Polis, okulun çevresinden başlayarak Hürriyet ve Orhangazi Caddesi'ndeki güvenlik kamerasını inceledi. Şüpheli şahsın eşkâline ulaşan Asayiş Büro ekipleri, takip ve kimlik belirleme çalışmalarına başladı.

TACİZCİ TUTUKLANDI

Bir yandan sabah saatlerinde okul ve mağdur öğrencinin geçtiği yollarda uzaktan izleme yaparken, bir yandan da, şahıs ile alakalı araştırma yapmaya devam etti. Şahsın kimliğine ulaşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına alırken, zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Y.K. Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun süre devam eden takip sonrasında yakalanan tacizcinin evli ve bir çocuk babası olduğu da öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ise uzun süre araştırma yapan ve zanlıyı tespit eden personeline başarılarından dolayı teşekkür etti.