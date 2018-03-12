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Bursa’da sandal devrildi! İtfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla 5 kişi kurtarıldı

Bursa’da sal sefasında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

android-time 19:44 12 Mart 2018
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Bursa’da sandal devrildi! İtfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla 5 kişi kurtarıldı
Bursa’da sal sefasında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı'nda meydana geldi.

Havaların ısınmasını fırsat bilen 5 kişi, kiralık salla sefa sürmek istedi.

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Su seviyesinin yetersiz olması sebebiyle derenin ortasına saplanan salda mahsur kalanlar, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri salda mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 20:0912.03.2018
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