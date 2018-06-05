Büşra Ersanlı’ya hapis cezası

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Büşra Ersanlı ve avukatı katıldı. Duruşmada savcı, önceki celse sanık Ersanlı’nın “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladığını açıkladı.
Sanık Ersanlı’nın avukatı Aynur Tuncel Yazgan, “Bildiri barış hakkı çerçevesinde barışa çağrı adına yapılmıştır. Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla atılı suçun unsurları oluşmamıştır” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.
Esas hakkında savunma yapan Ersanlı, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Ersanlı son sözünde ise “Suç işlemedim” diyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın PKK / KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan sanık Ersanlı’ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın istememesi üzerine verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakmadı.