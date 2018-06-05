Büşra Ersanlı’ya hapis cezası

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Büşra Ersanlı ve avukatı katıldı. Duruşmada savcı, önceki celse sanık Ersanlı’nın “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladığını açıkladı.

“BİLDİRİ BARIŞA ÇAĞRI İÇİN YAPILMIŞTIR”

Sanık Ersanlı’nın avukatı Aynur Tuncel Yazgan, “Bildiri barış hakkı çerçevesinde barışa çağrı adına yapılmıştır. Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla atılı suçun unsurları oluşmamıştır” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

“SUÇ İŞLEMEDİM”

Esas hakkında savunma yapan Ersanlı, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Ersanlı son sözünde ise “Suç işlemedim” diyerek beraatini istedi.

TERÖR PROPAGANDASINDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın PKK / KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan sanık Ersanlı’ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın istememesi üzerine verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakmadı.