Bir lider düşünün, kahraman bir milletin önünde içeride ve dışarıda türlü olumsuzlukla mücadele etsin. Ülkelerle savaşsın. Zaferler kazansın. En zorlu devrimleri yapsın ve desin ki, "Bütün ümidim gençliktedir..." Atatürk tabii ki! Bugün Ankara'da o gençlere neden güvendiğinin fotoğrafı çekildi. Okuyun ve iyice bakın, O'nun en çok güvendiği gençliğin dimdik ayakta duruşunu göreceksiniz.

Ulu Önder Atatürk’ün, 1927 yılında “Ey Türk gençliği” sözüyle başladığı Gençliğe Seslenişini hepimiz ezbere biliriz.

19 Mayıs’ta Samsun’a çıkıp, Kurtuluş Savaşını başlattığında da en fazla gençliğe güveniyordu, o güven daha sonra bayram oldu, yıllardır coşkuyla kutluyoruz. Sonra bir başka konuşmasında, “Bütün ümidim gençliktedir” dedi.

Atatürk’ün bu güveni boşuna değildi. 91 yıl önce “Ey Türk gençliği” diyerek yüreklendirdiği o gençler saçları tamamen ağarsa da dimdik ayakta ve cumhuriyet emanetini bir bayrak gibi elden ele geleceğe taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa’da 1933 yılında gençlerle yaptığı sohbette, “Yorulsanız da, durmayacaksınız” derken, dünün, bugünün ve geleceğin genç nesillerine şöyle öğütte bulunuyordu:

“Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni takibe ahdetmişsiniz. İşte ben bu sözden çok duygulandım. Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmamak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk, her insan için tabii bir halettir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Ben buraya yalnız bunu size anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”

İşte Atamız’ın “Yorulsalar da dinlenmeden yürümeye devam edenler” olarak tanımladığı gençliğe örnek bugün Ankara’da arkadaşımız Yavuz Alatan’ın objektifine yansıdı.

Atatürk’ün çizdiği yoldan tutkulu bir şekilde ilerlerken saçları bembeyaz olmuş iki Türk genci evlerinin balkonuna Türk Bayraklarını ve bir de kartona yazdıkları sözü asmış. Kartonda, bu ülkenin gençlerinin Atatürk değerlerinin izinden yürürken asla yorulmayacaklarının kanıtı var. Fazla lafa gerek yok, şöyle yazıyor o kartonda: GENÇLER TÜRKİYE SİZE GÜVENİYOR!