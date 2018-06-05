‘Büyük bir dip dalga geliyor’

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) aylık olağan toplantısının konuğu SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanıadayı Temel Karamollaoğlu oldu. Fenerbahçen Kulübü’nde pazar günü gerçekleştirilen ve Aziz Yıldırım’ın 20 yıl sonra başkanlık koltuğunu Ali Koç’a devrettiği kongreyi değerlendiren Karamollaoğlu şunları kaydetti:

İSTİKAMETİMİZDE SU YÜZÜNE ÇIKACAK

“Kongrede yaşananların, bu seçimde de yaşanacağına inanıyorum. Seçim kararından önce konferanslar verirken de bir dip dalga oluştuğunu hissettim. Dip dalga geliyor. Kamuoyu araştırma şirketleri ‘Eskiden 3 kişiye soru sorar, 2'sinden cevap alırdık'diyor. Şimdi diyorlar ki ‘Son günlerde 100 soru soruyoruz, 10'u ancak cevap veriyor'.Vay canına. Bu dip dalga manasına geliyor. Bu dip dalga bizim istikametimizde su yüzüne çıkacak” diye konuştu.

SALONDA E-MİTİNG DÜZENLEDİ

SP lideri daha sonra Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde e-miting düzenledi. CHP ve İYİ Partililerin de destek verdiği mitingde Temel Karamollaoğlu yaptığı konuşma aralarında sosyal medya üzerinden takipçilerin sorularını da yanıtladı. e- mitinge 143 bin kişinin katıldığını söyleyen Karamollaoğlu, “Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir” dedi. Temel Karamollaoğlu'nun e- mitingi, partisinin Antalya milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

(DHA)