Büyük ikramiye sahibini buldu! 22 Eylül Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto 22 Eylül sonuçları ile 2 milyon liralık büyük ikramiye 1 kişinin oldu. Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 1, 4, 12, 27, 46, 49 oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto 1151. hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45’er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90’ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10’ar kuruş ikramiye alacak. 6 bilen Sayısal Loto kazananı Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden çıktı. İşte merak edilen Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

1, 4, 12, 27, 46, 49

BÜYÜK İKRAMİYE 1 KİŞİNİN

Sayısal Loto 1151. hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak. 6 bilen Sayısal Loto kazananı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıktı. İşte merak edilen Sayısal Loto sonuçları…

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.