Ankara merkezli operasyonda düğmeye basıldı! 110 asker için gözaltı kararı | Son dakika haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler aktif görevde.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5’inin pilot olduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.Operasyon kapsamında şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların ifade işlemleri için Ankara‘ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AA