Büyük tepki çekmişti! Gözaltına alındı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtilirken, sürücü İdris K. gözaltına alındı. İdris K.'nın karakoldaki ifadesinde, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söyledi.

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İdris K. gözaltına alındı. Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İdris.K’nın 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi.

İdris K’nin karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi. Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İ.K’nin daha sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.