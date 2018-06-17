Büyükada’da terör estirdiler: 2 yaralı

Büyükada'da HDP standına saldıran grup, kendilerini uyaran CHP'li gence de saldırdı. Bıçakların da kullanıldığı saldırıda; birisi ağır iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklanan gencin kuzeni ve babası yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı.

Dün gece Büyükada’da meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti;

Gece yarısı saat 01:00 sıralarında 6-7 kişilik bir grup 24 Haziran seçimleri için oluşturulan, partilerin standlarının olduğu noktaya geldi. O saatte başında hiç kimsenin bulunmadığı ve AKP ile CHP masalarının hemen yanında bulunan HDP standına saldıran şahıslar burada bulunan parti bayraklarını söküp masaları devirdi.

CHP’Lİ GENÇ UYARDI

Bu esnada oradan kuzeni ile tesadüfen geçmekte olan CHP Gençlik Kolları üyesi Vedat Demir (19) gruba dönerek, ‘Ne yapıyorsunuz’ diye tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan arbede sonucunda Vedat Demir sırtından bıçaklandı. Yanında bulunan kuzeni Ömer Karaaslan (21), genci hemen motorla Ataşehir’e geçirerek Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

İKİNCİ ŞAHSI DA BIÇAKLADILAR!

Saldırganlar, Vedat Demir hastaneye götürülürken olayı görüp bölgeye gelen Sedat isimli bir başka genci de bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede çalışma yapan polisler sabah saatlerine kadar olayla ilgili olduğu düşünülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 17 yaşındaki E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın siyasi bir kaydının olmadığı öğrenildi. Diğer 5 kişinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.

“SADECE ‘NE YAPIYORSUNUZ’ DİYE SORDU…”

Yaralanan Vedat Demir’in kuzeni ve olay anının tanığı Ömer Karaaslan yaşananları Sözcü’ye anlattı. Ömer Karaslan “Vedat ile biz aynı zamanda ortağız. Elektrikli scooter tamir dükkanımız var. Gece de bir iş geldi.

Müşterimizin aciliyeti olduğu için kıramadık. Tamir bittikten sonra motoru test etmek için motorla sahile indik. Parti standlarının olduğu bölgede kargaşa olduğunu gördük. Bir standın yıkıldığını gördük. Kuzenim Vedat da CHP gençlik kolları üyesi olduğu için ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sordu. Oradaki 4 kişilik grup kuzenime saldırdı. 2-3 kişi de ilerideki iskelede bekliyordu. Arbede çıktı ve kuzenim arkadan bıçaklandı. Onu kanlar içinde gördüm. Ambulansı beklemeden motor ile hastaneye kaldırdım. Biz bu şahısları adada daha önce hiç görmedik. Bir arkadaşımızı da 6 yerinden bıçaklamışlar. Hastaneye gittiğimizde bu haberi aldık. Onun da olayla alakası yok. Vedat’a ne olduğunu sormuş sadece” dedi.

“ADADA HİÇ BÖYLE OLAYLAR OLMAZDI”

Baba Ercan Demir ise oğlunun bıçaklandığı haberini memleketinden dönerken yolda aldığını söyleyerek,”Oğlum CHP gençlik kolu üyesi, aynı zamanda adada esnaftır. Yoldaydım, gece 3’te beni aradılar. 20 seneden uzun zamandır adada çalışıyorum. Adada böyle olaylar olmazdı. Son 2-3 senedir böyle olaylar olmaya başladı. Büyükada çok güvenli bir yer. Herhangi bir sıkıntımız hiç olmadı. Böyle bir olaya gündüz vakti kalkışsalar, meydana gelemezdi. Küçük bir köy gibidir orası. Herkes birbirini tanır. Dışarıdan gelen insanı herkes anlar. O kişiler adanın yabancısıydı. Raporumuz var. Oğlum ciddi yaralandı. Ciğerleri su topladı. Şu anda kontrol altında. Bilerek yapılıyor. Bu bilinçli, organize vakadır. Hiçbir zaman insanlar arasında kutuplaşma olmamıştı” ifadelerini kullandı.

Hafif şekilde yaralanan Sedat isimli şahsın hastaneden taburcu olduğu öğrenilirken, CHP’li Vedat Demir’in ise Ataşehir’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.