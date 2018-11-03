Büyükelçi Helen, katip Zeus oldu

Türkiye’nin Kampala’daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, 29 Ekim resepsiyonunda Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetini giydi. Bu durum resepsiyona katılan Ugandalıları bile şaşırttı.

Cumhuriyet'in 95. Kuruluş yıldönümü 29 Ekim 2018 günü Türkiye, KKTC ve yurtdışındaki temsilciliklerde coşkulu törenlerle kutlandı. Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'daki Büyükelçiliğimiz ise skandal bir törene imza attı. 2010 yılında açılan Uganda Kampala Büyükelçiliği'nde 5 yıldır görev yapan Büyükelçi Sedef Yavuzalp'in evsahibi olduğu resepsiyona Ugandalı bakan, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ancak resepsiyona Türk büyükelçi ve Büyükelçilik katibinin giydiği kıyafetler damga vurdu.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Büyükelçi Yavuzalp resepsiyonda Yunan mitolojisindeki Tanrıça Helen'i çağrıştıran bir kıyafet tercih ederken, katibin kıyafeti ise Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olan Zeus'u çağrıştırdı. Büyükelçi ve katibin milli bayramda ev sahibi olarak verdikleri resepsiyonda Yunan kültürüne yönelik kıyafetleri tercih etmeleri eleştiri konusu oldu.

Beş YILDIR Uganda'da görev yapıyor

Türkiye’nin Uganda'nın başkenti Kampala'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp (52) tecrübeli bir diplomat… Ürdün Amman'da doğan Yavuzalp, T.E.D. Ankara Koleji ve Paris Amerikan Üniversitesi'ni yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Brüksel Hür Üniversitesi'nden de şeref derecesi aldı. Belçika, Kazakistan ve Danimarka'daki Türkiye Büyükelçiliklerinde katip, başkonsolos ve müsteşar olarak görev yaptı. 15 Kasım 2013'de Uganda Kampala Büyükelçiliği'ne atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda da Afrika Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Ressam da olan Yavuzalp, mozaik resim tekniğini kullanarak yaptığı eserlerle sergiler de açtı.