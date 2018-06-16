Büyükerşen: Erdoğan bir şey yapmadığımıza inandırılmış

Çalışmaları Türkiye’de örnek olarak gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yaptıkları, AKP’nin düzenlediği Eskişehir mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Bir şey yapılmamış” diye eleştirildi. Büyükerşen, “Tıpkı evvelki seçim mitinglerinde olduğu gibi bir kez daha Eskişehir’deki AKP’li siyasetçiler tarafından yalan yanlış bilgilerle yanıltıldığını anladım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Haziran Salı günü gerçekleştirdiği Eskişehir mitinginde belediye hizmetlerinin yetersizliğiyle ilgili iddialarına karşın. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

“Cumhurbaşkanın sözlerini öğrenince, Sayın Erdoğan bizim hiçbir şey yapmadığımıza inandırıldığını anladım. Cumhurbaşkanı, Eskişehir'de daha 5 gün önce 70 milyon liralık yatırımla çöplerden elektrik enerjisi üretim tesisini açtığımızı ve bu dev tesisin tam 55 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacağından haberi yok.

Hemen ertesi günü şehir hastanesi ve Sultandere tramvay hattının yapımına başladığımızı da duymamış, Eskişehir'in dört bir tarafında güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayacak güneş tarlaları kurmak için çalıştığımızı da bilmiyor olsa gerek.

ÖRNEK ŞEHİR OLDU

Erdoğan, konuşmasında bizi kastederek ‘Bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı belli' diyor. Evet, bizim Eskişehir'de 1999 yılından beri neler yaptığımız çok belli. AKP hükümetleri ve onun yereldeki temsilcilerinin bütün engelleme gayretlerine rağmen, Eskişehir'i örnek bir şehir haline getirdiğimiz dev parklardan, Porsuk Çayının yenilenmesine, sanat tesislerimizden eğitim merkezlerine, tüm alt ve üst yapı projelerimizden arıtma tesislerine projelerimizi tek tek saymaya kalksam her halde bunun için birkaç gazete sayfası yer ayırmak gerekir.

EĞİTİM DÜNYASI BAŞKENTİ

Eskişehir'in son 20 yılda AKP'li büyükşehirlerin aksine betona boğulmamış, yeşile bürünmüş, insana yatırım yapan bir şehir olmuşsa bu bizim Eskişehir'de neler yaptığımızın belli olmasındandır. Eskişehir bugün bir turizm şehri haline gelmiş ve Türkiye'nin dört bir yanından turist akınına uğramaktadır. Eskişehir, 2019 yılında Türk Dünyası Eğitim Başkenti oluyormuş. Eskişehir'in üniversitelerinin kuruluşunda büyük emekleri olan, Türkiye'ye ve Türk Eğitim Sistemine Açıköğretimi kazandırmış bir isim olarak bu başkentliliğin, Eskişehir'in Türkiye'nin eğitim kenti olmasından kaynaklandığına inanıyorum. Umarım 2019 Türk Dünyası Kültür Başkentliliği'nin Eskişehir'e kazanımları, şehre sağlayacağı faydaları 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliğine benzemez.”