ByLock’tan sonra ‘Falcon’ da çözüldü

İstanbul'da FETÖ'ye ilgili yürütülen çalışmada sözde "Bakırköy İl-Eyalet" yapılanması deşifre edildi. Aylarca süren farklı operasyonlarda Bakırköy imamı Ayhan Z.'nin de bulunduğu 250 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda örgütün haberleşme programı Falcon'la ilgili de tüm ayrıntılar ortaya çıktı. Programın uzaktan "silme" özelliği ve "Polis baskını" mesajı gönderdiği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Bakırköy’de faaliyet gösteren bir örgüt üyesini gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli itirafçı oldu. Sözde Bakırköy İl Hadim yapılanmasından söz eden itirafçının verdiği bilgiler üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda örgütün Bakırköy yapılanmasının 3 ilçeden olduğu belirlendi. Güngören, Zeytinburnu ilçelerinin de Bakırköy’e bağlı yönetildiği tespit edildi. Her bir ilçenin eyalet olarak adlandırıldığı öğrenildi. Eyaletlerin başında bir imam olduğu bu imamlarında her mahallenin başındaki Büyük Bölge imamından sorumlu olduğu tespit edildi. Eyalet imamlarının da Bakırköy İl Hadimi’ne bağlı olduğu tespit edildi. Polis Bakırköy İl Hadimi Ayhan Zelvi’yi geçtiğimiz Mart ayında gözaltına aldı. Örgütün Bakırköy yapılanmasını çözen ekiler şu ana kadar 250 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 150’si tutuklandı.

İSTANBUL’U 11’E BÖLMÜŞLER

Araştırmalarda örgütün İstanbul’u, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih, Sarıyer, Kadıköy, Kartal ve Üsküdar İl Hadim yapılanmasına ayırdığı da anlaşıldı.

SAHTE ŞİFRELİ FALCON

Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Falcon’la ilgili de önemli verilere ulaştı. İddiaya göre, örgüt üyelerinin haberleşmek için kullandığı programda sohbet gurupları oluşturulabiliyor. Örgüt üyeleri telefona iki şifre giriyor. Bu şifrelerden biri gerçek diğeri ise sahte şifre olarak kaydediliyor.

POLİS BASKINI’ MESAJI

Polis şüphelilere operasyon düzenlediğine sahte şifre giriliyor. Yada bu şifre polise iletiliyor. Program sahte şifre ile de açılıyor. Ancak üyelerin tamamına “polis baskın yaptı” mesajı gönderiyor. Mesajı gören grup üyeleri yakalanan kişinin telefonuna gönderdikleri mesajları uzaktan silebiliyor.

UZAKTAN FORMAT ÖZELLİĞİ

Örgüt üyelerinin programdaki ‘uzaktan format’ özelliğini açık tutması halinde; grup yöneticisi tüm programı ortadan kaldıracak uzaktan silme işlemi de gerçekleşrirebiliyor. “Polis baskını” mesajıyla birlikte telefondaki, tüm fotoğraf, video, telefon numarası ve diğer verilerde ortadan kaldıracak formatlama işlemi de gerçekleştirilebiliyor.