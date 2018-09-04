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Çağın Türker’e yumruk atarak ölümüne sebebiyet veren Yusuf Şarkıcı tutuklandı

Moda Tasarımcısı ve senarist Çağın Türker'in yumruklu saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada şüpheli Yusuf Şarkcı "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı.

Fatma VURGUN
android-time 21:02 4 Eylül 2018
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Çağın Türker’e yumruk atarak ölümüne sebebiyet veren Yusuf Şarkıcı tutuklandı
Moda Tasarımcısı ve senarist Çağın Türker'in yumruklu saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada şüpheli Yusuf Şarkcı "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu Karaköy’de 2 Eylül’de senarist ve mizah dergisi sahibi Çağın Türker’in Yusuf Şarkıcı tarafından yumruklu saldırına uğradıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Yusuf Şarkıcı Emniyet sorgusunun ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından sorgusu yapılan şüpheli Yusuf Şarkıcı tutuklanması talabiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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Geçen hafta Cuma günü Karaköy’deki bir restoranda yaşanan olayda iddiaya göre Çağın Türker ve Yusuf Şarkıcı tartışmıştı. Yaşanan olay sonucu Çağın Türker hayatını kaybetmişti.

Son güncelleme: android-time 21:4804.09.2018
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