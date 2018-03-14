‘Çakar’dan açığa alınan polisin avukatı konuştu: Müvekkilim sadece yasaları uyguladı

Durdurduğu çakar lambalı araçta bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile tartıştığı için açığa alınan polis memuru N.Ç. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası, polis memurunun avukatı Sözcü'ye konuştu. İşte bir polisin açığa alınmasıyla başlayan 'çakarlı araç' krizinde son durum...

Vahim olay tam da emniyetin çakarlı araçlara savaş açtığı hafta yaşandı. İddiaya göre 28 Şubat günü polis memuru N.Ç. İstanbul Avrasya Tüneli girişinde içinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin bulunduğu sahte çakarlı aracı durdurdu. Araca izinsiz çakar takıldığını tespit eden polis memuru ceza yazacağını söyleyince ortalık karıştı.

Bu işlem sırasında üstleri tarafından baskıya maruz kaldığını belirten polis memuru N.Ç. olaydan üç gün sonra açığa alındı.

2 MART’TA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

“Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki 2 şahıstan ve bu 2 şahıs hakkında işlem yaptırmayan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.'den davacıyım” diyen N.Ç., 2 Mart'ta Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi verdi.

AVUKATI KONUŞTU

Memur olduğu için röportaj yapamayan N.Ç.’nin avukatı Bilal Sadık Yurtçu, iddialarla ve soruşturma sürecine ilişkin Sözcü’ye konuştu. Yaşanan olayı doğrulayan Avukat Yurtçu konunun yargıya taşındığını hatırlattı.

“108 LİRA CEZA İÇİN…”

Avukat Bilal Sadık Yurtçu olayı şöyle anlattı. ” Avrasya Tüneli girişinde müvekkilim çakarlı aracın emniyet şeridini ihlal etmesiyle durduruyor. Çakar takmak için ‘valilikten izinli olup olmadığını’ soruyor. İçerideki kişi ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Araç Milli Eğitim’e ait’ diyerek araçtan iniyor. Gerekli işlemleri yapmak isteyen memura ‘Senin adın ne? Sicil numaran ne?’ şeklinde sorular soruyor. Bunun neticesinde Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı telefonla arayarak ‘işlem yapmamasını’ istiyor. Müvekkilim telefonda ikna olmayınca mürdür yardımcıları olay yerine gelmiş ve işlem yapılmasını engellenek istemişler.”

“KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPTIRIYORSUNUZ”

Müvekkilinin sadece yasaları uygulamaya çalıştığını belirten Avukat Yurtçu iddialarını şöyle sürdürdü “Müvekkilim müdür yardımcılarına, ‘Siz bana kanuna aykırı işlem yaptırıyorsunuz bu yüzden yazılı emir verin’ demiştir. 108 lira için müdür yardımcıları olayı büyütmüştür. Müvekkilimi 1 saat görevden alıkoymuşlar ve zorla olay yerinden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine müvekkilim, arkadaşlarının şahitliğinde tutanak tutmuştur. Olaydan 2-3 gün sonra müvekkilim görevinden alınmıştır. Müvekkilim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştur. ”

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA: 7 GÜN İÇİNDE ÇAKARLARI SÖKTÜR DEYİP ARACI BIRAKMALIYDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise polis memuru ‘yasaları uygulamamakla’ suçlandı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada “Yazılı, görsel medya ile sosyal paylaşım sitelerinde ‘Bir Polis Memurunun durdurduğu araca yazdığı ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı' içeriği ile yer alan haberlerle ilgili olarak

kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Olayın 28.02.2018 günü İlimiz Fatih ilçesi Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişindeki kontrol noktasında meydana geldiği, görevlilerimiz tarafından ‘Usulsüz Çakar Kullanımı' nedeniyle durdurulan bir aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir.

İlgili başpolis memuruna uygulama noktasından sorumlu olmasına rağmen durdurulan aracı işlem yapmadan 50 dakika bekleterek vatandaşa kötü muamelede bulunması, görev yerinde personelin yoklamasını almaması ve görev yerine gelmediği belirlenen 5 personeli üstlerine bildirmemesi hususlarından idari soruşturma başlatılmış, Valilik Makamınca hakkında ‘Görevden Uzaklaştırma' tedbiri uygulanmıştır.” denildi.