Çakarlı aracı durduran polisin zaferi: Müdüre yargı yolu açıldı

İstanbul Valiliği izinsiz çakarlı araç kullanan ve bu yüzden polis memuru N.Ç. ile tartışan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin soruşturulmasına izin verdi. Yelkenci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “Görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yelkenci’nin, soruşturma kapsamında ifadesi alınacak. Olaydan sonra açığa alınan polis memuru N.Ç görevine iade edilmişti.

28 Şubat'ta Avrasya Tüneli Avrupa girişi Yenikapı uygulama noktasında emniyet şeridiniden hızlı bir şekilde giden araç polis memuru N.Ç tarafından durduruldu. Ardından yaşanan tartışmadan sonra polis memuru araç içindeki şahıslar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında “Görevi kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusu yaptı.

Polis memuru N.Ç dilekçesinde kendisini İl Milli Eğitim Müdürü olarak tanıtan kişinin kimlik vermek istemeyerek, “Sen milli eğitim müdürünün görevini biliyor musun? Seninle görüşürüz” dediğini iddia etti.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Polis memurunun iddiasına göre olay şöyle yaşandı: “Araç ve şahıslar olay yerindeyken asayiş şube müdürlüğüyle yaptığım telefon konuşmasında ilgili şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapmamam istendi. Ben de ‘Kanun ve yönetmelikler ne emrediyorsa onu yapacağım dedim.

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINDAN DA ŞİKAYETÇİ

Daha sonra uygulama noktasına İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. ve Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı B.B. gelerek bana ‘Sen kimsin bu araca işlem yapıyorsun? Hadi git burdan’ diyerek beni görev yerimden kovarak görevimi yapmamı engelledi. Ben de kendisine ‘Emri yazılı verin uygulayayım’ dedim.

“ARAÇ KONTROL YAPILMADAN BIRAKILDI”

Araç kontrol yapılmadan bırakıldı, araç olay yerinden ayrılıp Avrasya Tüneli’ne girdi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tuttum. Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki iki şahıstan ve bu iki şahıs hakkında işlem yaptırmayan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. hakkında kolluk kuvvetinin görevini engeleme, görevli olduğum noktadan yazılı emir olmadan beni kovması, diğer polis memurları karşısında küçük düşürülmemden dolayı davacı ve şikâyetçiyim.”

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