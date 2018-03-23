Çakıcı talimatla adamlarına kendilerini vurdurtmuş!

Alattin Çakıcı ve adamlarına yönelik 27 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Çakıcı'nın cezaevinden verdiği talimatla bazı adamlarının kendilerine ayaklarından vurduğu belirtildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Kırklareli Cezaevi’nde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’dan talimat alarak eylem yaptığı iddia edilen şüphelilerin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Suç örgütünün yağma ve yaralamanın da arasında bulunduğu 8 suç gerçekleştirdiği öne sürüldü.

‘AYAĞINDAN VUR’ TALİMATI

Çalışmalarda ilginç bilgilere de ulaşıldı. Bazı suç örgütü üyelerinin, Alaattin Çakıcı'nın talimatıyla kendilerini bacaklarından vurdukları iddia edildi. Kendini cezalandırma talimatının, çeşitli sebeplerle gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu sebepler arasında, bazı örgüt üyelerinin Çakıcı’nın adını kullanması olduğu iddia edildi. Alaattin Çakıcı'nın adamı olduğu öne sürülen bir kişinin kendisini vurma anı daha önce sosyal medyada da yer almıştı.

27 KİŞİ GÖZALTINDA

Organize polisinin araştırmalarında 33 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 7 ilde operasyon düzenlendi. Alaattin Çakıcı'nın yeğenleri Cihan, Başar ve Adem Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu 27 kişi yakalandı. Alaattin Çakıcı'nın dosya kapsamında şüpheli olduğu ve polis tarafından sorgulanacağı belirtildi.

ALTI TABANCA

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 380 adet mermi ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Haklarında yakaşama kararı bulunan 6 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.