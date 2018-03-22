Çakıcı’nın adamlarına sabah baskını

İstanbul Polisi, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın liderliğini yaptığı şebekeye operasyon düzenledi. Baskında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Organize Polisi’nin bir süredir yürüttüğü çalışmada, liderliğini Alaattin Çakıcı’nın yaptığı öne sürülen bir suç örgütü tespit edildi. Araştırmalarda şebeke üyesi 33 şüpheli belirlendi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon kararı alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskında 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise

6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 380 adet mermi ve 1 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.