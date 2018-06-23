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Çakıl yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çakıl yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Kaleil Bowan (55) ile Emine Bowan (56), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı.

android-time 23:09 23 Haziran 2018
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Çakıl yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çakıl yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Kaleil Bowan (55) ile Emine Bowan (56), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Ercan-İskele anayolunda üzerinde meydana geldi. NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, eşi ile yolda seyir halinde  olan Kaleil Bowan’ın kullandığı FM 897 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

 

FOTO: İHA

FOTO: İHA

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Otomobilin tamamen ezildiği kazada, Kaleil Bowan ile Emine Bowan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon şoförü Ramazan Tomuk (57) ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olduğu o anlar, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Son güncelleme: android-time 00:1324.06.2018
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