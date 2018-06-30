Çaldıkları milyonluk takıyı 60 bine sattılar!

İstanbul Beyoğlu’nda, park halindeki bir araçtan yaklaşık 1 milyon liralık gümüş takıları çaldıktan sonra 60 bin liraya satan çete çökertildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlıktan elde ettikleri paraları ise gece hayatında yedikleri ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 25 Nisan günü akşam saatlerinde Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta yaşandı.

İddialara göre, Emirhan Ş. bagajında gümüş dolu olan aracını park ettikten kahvehanedeki arkadaşlarıyla buluştu. Emirhan Ş. oyun oynadığı sırada park halindeki aracının arka camını kıran 3 kişi, bagajdaki gümüş takıları alarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra aracının yanına giden Emirhan Ş., arka camın kırık olduğunu farketti. Bagajı kontrol ettiğinde takıları bulamayan Emirhan Ş. polise ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntüsü elde edemeyen ekipler, saha çalışması yaptı.

Sürdürülen çalışmalar sonucu Selçuk Ç., isimli şüpheli takibe alındı. Olayın hemen ardından araba ve otel adası kiraladığı belirlenen Selçuk Ç. ile birlikte Kubilay K. ile Yüksel Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularında çalınan gümüş takıların Bağcılar’da bir gümüşçüye 60 bin liraya satıldığını belirlendi.

TAKILAR GERİ ALINDI

Takılar geri alınırken, olayla ilgili 5 şüpheli daha yakalandı. yapılan üst aramalarında 10 bin lira ise ele geçirildi. Şüphelilerin paraların geri kalanını ise gece hayatında harcadıkları ortaya çıktı.

POLİSE TEŞEKKÜR

Takı şirketinin sahibi Kübra Gül, yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğunu söylediği takıların bulunmasından dolayı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.