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Çalgı-çengi tartışmasına MHP de katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı ünlülerin Hatay'daki askeri birliğe yaptığı ziyaretle ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve Saadet Partisi'nden sonra tartışmaya MHP de katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Niyet çalgılı çengili yapmak değildi, spontane gelişti ama olmasaydı iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

android-time 00:30 7 Nisan 2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı ünlülerin Hatay'daki askeri birliğe yaptığı ziyaretle ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve Saadet Partisi'nden sonra tartışmaya MHP de katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Niyet çalgılı çengili yapmak değildi, spontane gelişti ama olmasaydı iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ünlülerle Hatay’a gitmesi ve orada çekilen fotoğrafların ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

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CHP ve Saadet Partisi’nin sert tepki verdiği o ziyaretle ilgili önemli bir açıklama da AKP’nin koalisyon ortağı olan MHP’den geldi.

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CNN Türk’te yayınlanan bir programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın tartışmanın magazin olduğunu belirtti ve ekledi, “Bu olayın magazinsel yönüne bakıp da milletin huzurunu bozmamak lazım. Hatay’la ilgili konuşacaksak orada TSK’nın büyük bir başarısı var. CHP nerede bir magazinsel olay varsa ona yoğunlaşıyor. Niyet çalgılı çengili yapmak değildi, spontane gelişti ama olmasaydı iyi olurdu” dedi.

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Son güncelleme: android-time 00:3107.04.2018
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