Çalgı-çengi tartışmasına MHP de katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı ünlülerin Hatay'daki askeri birliğe yaptığı ziyaretle ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve Saadet Partisi'nden sonra tartışmaya MHP de katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Niyet çalgılı çengili yapmak değildi, spontane gelişti ama olmasaydı iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ünlülerle Hatay’a gitmesi ve orada çekilen fotoğrafların ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABER Megri Megri'den, Yaylalar Yaylalar'a...

CHP ve Saadet Partisi’nin sert tepki verdiği o ziyaretle ilgili önemli bir açıklama da AKP’nin koalisyon ortağı olan MHP’den geldi.

İLGİLİ HABER Karamollaoğlu: İnşallah güzide sanatçılarımız aynı hassasiyeti şeker fabrikaları için de gösterirler

CNN Türk’te yayınlanan bir programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın tartışmanın magazin olduğunu belirtti ve ekledi, “Bu olayın magazinsel yönüne bakıp da milletin huzurunu bozmamak lazım. Hatay’la ilgili konuşacaksak orada TSK’nın büyük bir başarısı var. CHP nerede bir magazinsel olay varsa ona yoğunlaşıyor. Niyet çalgılı çengili yapmak değildi, spontane gelişti ama olmasaydı iyi olurdu” dedi.