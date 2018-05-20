Çalınan bilgisayarını satın almak için hırsıza seslendi!

Bursa’da arabasının camını kırarak çalınan dizüstü bilgisayarı bulmak için olay yerine pankart asan vatandaşın, hırsıza çağrısı görenleri hayrete düşürüyor. Çalınan bilgisayarındaki oğlunun fotoğraflarını isteyen baba, bir pankart hazırlayarak olayın gerçekleştiği yere astı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Botanik Park'a spor yapmak için giden Şamil Çam, aracını otoparka parketti. Yaklaşık bir saat spor yapan Çam, arabasına geldiğinde büyük şok yaşadı. Aracının kelebek camının kırık olduğunu ve arka koltukta bulunan dizüstü bilgisayarının çalındığı fark etti.

Kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar tarafından otomobilinin camı kırılarak çalınan dizüstü bilgisayarla birlikte Çam'ın 3 yaşındaki oğlunun 10 bine yakın fotoğrafı da hırsızların eline geçmiş oldu.

PANKART İLE ÇAĞRI

Yaklaşık 20 yıldır haftanın 5 günü düzenli olarak Botanik Park'a spor yapmaya geldiğini belirten Şamil Çam, burada mevzu bağış laptop değil, onun içerisinde 3 yaşındaki çocuğuma ait yaklaşık 10 bin tane fotoğraf mevcut. Onların manevi değeri çok yüksek yani şu an 0-3 yaş arası yok çocuğun. Aradığım peşinde olduğum aslında o fotoğraflar. O arkadaş görüyor duyuyorsa benimle irtibata geçsin. Çünkü ben gerçekten laptopun değeri neyse onu vermek istiyorum. Herhangi bir kızgınlığım, kırgınlığım yok. Sadece içinde ki fotoğrafları istiyorum. Duyuyorsa ararsa sevinirim” dedi.

Aynı bölgede 3 gün sonra benzer bir olay daha yaşandığını ifade eden Çam, “Otomobilinden dizüstü bilgisayarı çalınan başka bir kişinin pankart aracılığıyla kendisine ulaştığını belirten Çam,“ Aynı durum bir başka kişinin başına daha gelmiş. Pankarttan numaramı alarak bana ulaştı. Çalınan bilgisayarlarımızın marka ve modellerini paylaştık. Bir sonuca ulaşmamız durumunda birbirimizle irtibata geçeceklerini sözlerine ekledi.

Çam olay sonrası hazırlattığı pankartta , “11 Mayıs'ta beyaz jipin içerisinden aldığın laptopun sahibiyim. Arkadaşım sen sadece laptopu değil, çocuğumun anılarını da aldın. Çünkü içerisinde 10.000 adet fotoğrafı mevcut. Arkadaşım Allah'ıma yemin ederim ki senden şikâyetçi olmayacağım ve helalleşeceğim. Lütfen aşağıdaki numaramdan benimle Allah rızası için irtibata geç: Senden laptopu satın almak istiyorum” yazdırttı.