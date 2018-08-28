Çalıştığı otoparkı soyan hırsız yakalandı

İstanbul Şişli'de çalıştığı otoparktan tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte bir araç çalan Gürcü hırsız, “Patronun haberi var” diyerek park halindeki lüks aracı da alarak kaçtı. Kısa süre sonra kaza yapan şüpheli saklandığı adreste yakalandı.

Gürcistan uyruklu Gıorgı Kostenko (34) yaklaşık 4 aydır Şişli’ye bağlı Kuştepe Mahallesi’ndeki Bekir Günbeyi’ye (45) ait bir otoparkta çalışıyordu. Gıorgı Kostenko 25 Ağustos Günü iş arkadaşlarına “Patronun haberi var” diyerek lüks aracı alarak otoparktan ayrıldı. Otopark çalışanları Gıorgı Kostenko'nun söz verdiği saatte gelmemesinden şüphelenerek iş yeri sahibi Bekir Günbeyi'ye haber verdi.

KOLEKSİYONU DA ÇALMIŞ

Otoparka gelen Günbeyi ise odasında bulunan tabancası ve koleksiyon yaptığı tarihi eser değeri taşıyan ziynet eşyalarının da çalındığını fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri otopark ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

ÇALDIĞI ARAÇLA KAZA YAPTI

Yapılan incelemeler sonucu Gürcistan uyruklu Gıorgı Kostenko’nun saklandığı adreste gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda suçunu kabul eden şüpheli çaldığı araçla Bağcılar'da kaza yaptığı ve aracı bıraktığı yeri ekiplere söyledi. Belirtilen adreslere giden ekipler, çalınan Yusuf Erel'e ait aracı ve antika eşyaları sahiplerine teslim ederken, işlemleri tamamlanan şüpheli ise tutuklandı.