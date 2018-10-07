Çamaşır toplarken 5. kattan düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Bahçelievler Mahallesi Marifet Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 13 yaşındaki M.Y. isimli kız, balkonda çamaşır topladığı sırada dengesini kaybetti. Evin balkonunun 5. katından dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşen talihsiz kız M.Y., olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, M.Y.'nin cenazesi Hunat Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Argıncık Mezarlığı'na defnedildi. İHA
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