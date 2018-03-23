Camiye pankarta tepki: İşlem başlatılsın

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun'da bir camiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin asılmasına tepki gösterdi ve ‘İslam dininin kutsal mekanı camimize bu saygısızlığı yapanlar hakkında işlem yapılsın’ dedi.

21 Mart Dünya Ormancılık günü için Giresun Bulancak’taki Sarayburnu Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı ‘Milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye’ pankartı ve ‘Müslümanın diktiği her fidan onun sadakasıdır’ afişi asılmıştı.

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği haberi TBMM Genel Kurulu'na taşıyan Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın pankartının camiye asılmasını ‘saygısızlık' olarak nitelendirdi. Dünya Ormancılık Günü kapsamında cami avlusunda tören yapıldığını hatırlatan Bektaşoğlu, posterin caminin kubbesinden duvarına doğru sarkıtıldığını ifade ederek “Bu töreni camiye siyasetin girdiğinin kanıtı olarak değerlendiriyor, camide namaz kılan hemşehrilerimin, dini bütün Müslüman kardeşlerim gibi bubu yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. O pankartı asarak yüce İslam dininin kutsal mekânı camimize saygısızlık yapanlar hakkında işlem yapılmasını da talep ediyorum” dedi.