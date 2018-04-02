Can Dündar için kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında “Gizli belge ve bilgileri açıklamak” iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Dündar'a 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e de 5 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı bozmuş ve Dündar hakkında “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar hakkında “kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle gıyaben tutuklanmasına” karar verdi. Kararda Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmedildi.