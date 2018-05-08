Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapatıldı

 ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

android-time 09:38 8 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapatıldı
 ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda, gece yarısı başlayan yoğun sis, saat 05.00 itibarıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi, deniz ulaşımı etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 06.30’da sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı’na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam edildi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar