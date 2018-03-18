Çanakkale zaferi yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi yurdun her yerinde büyük coşku ve katılımla kutlandı. Birçok ilde canlandırmalı olarak Çanakkale zaferi yeniden yaşatıldı. Caddelerde, stadyumlarda ve şehitliklerde anma törenleri düzenlendi.

Artvin’de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören ve anma programları düzenlendi.

ARTVİN’DE CANLANDIRMA YAPILDI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, Halitpaşa Meydanından Milli İrade meydanına kadar gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin Milli İrade Meydanında düzenlenen Çanakkale'de kazanılan zafer temsili olarak canlandırıldığı etkinlikte hazırlanan siperler, mevziler, şehit düşen askerler, düşman askerleri, kağnı arabaları ve sıhhiye çadırlarıyla tiyatral olarak Çanakkale Savaşında yaşanılanlar yeniden gözler önüne serildi.

Alanda kağnılarla cepheye cephane götürülmesi, seyit onbaşının temsili olarak sırtında mermi taşıması ve hazırlanan siperlerde yaşanan savaş ile burada askerlerin şehit olması canlandırıldı. Canlandırılan savaş sonrasında Kuran-ı Kerim okundu.

Programda bir konuşma yapan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, “Çanakkale bizim milletimizin tarihi şanla şerefle bu milletimizin dünyaya yeniden meydan okuduğu dur dediği yerdir. Çanakkale acısıyla, tatlısıyla dünya tarihine damga vurmuş bir olaydır. Çanakkale bir milletin her şeyini bitirdik dendiği andan yeniden dirilişi ve zalimlere dur dediği yerdir. Çanakkale zaferi bir milletin mühendisinin doktorunun mimarının avukatının yetişmiş neslinin şehit olduğu yerdir. Çanakkale'de düşmanlarımız en çok buna sevinmişti zaten. Düşmanlarımızın belki de en çok sevindiği noktaydı bu belki yenildik ama onların yetişmiş bir neslini yok ettik bundan sonra bu millet daha kendine gelemez diye. Gelmedik mi işte şimdi geldik yeniden 103. yılda Çanakkale neslinin torunları yeniden şahlanıyor. Bugün diyoruz ki topunuz gelin ve Çanakkale kurtuluş savaşımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet tarafından yeniden komutanlığının keşfedildiği yerdir. Çanakkale ve Osmanlının yetiştirmiş olduğu o kumandan Türkiye Cumhuriyetini kurdu ve bugünlere getirdi. Şimdi Cumhuriyetin yetiştirmiş olduğu başkumandan Recep Tayyip Erdoğan şimdi atasının yaptığını yeniden yapıyor dünyaya adaleti haykırıyor” diye konuştu.

GAZİANTEP’TE ZAFER KUTLAMALARINA YOĞUN KATILIM OLDU

Şahinbey Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Şehitleri Anma Gecesi'ne binlerce kişi katılarak şehitler için dua edip, gözyaşı döktü.

Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen geceye; katılım oldukça yoğun olurken, tören Şahinbey Belediyesi Mehter takımının konseri ile başladı ve gece Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İstiklal Marşı okunduğu sırada tribünde devasa Türk bayrağı açıldı.

AFRİN’DE YARALANAN ASKERİMİZDE TÖRENDEYDİ

Şahinbey Belediyesi tarafından program öncesinde vatandaşların oturacağı koltuklara Türk Bayrağı, zeytin fidanı ve su bırakıldı. Ev sahipliğini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı törene AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube başkanı Mehmet Yeter, Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonu'nda yaralanan Onur Doğan, STK temsilcileri, protokolüyeleri ve tribünleri dolduran binlerce vatandaş katıldı.

BİLECİK’TE ÇOCUKLAR ASKER OLDU

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

ERZİNCAN’DA STADYUM DOLDU TAŞTI

Erzincan’da taraftarlar Zeytin Dalı Harekatına destek olmak ve Çanakkale Zaferinin 103 . yıldönümünü kutlamak için kareografi hazırladılar. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor Muğlaspor müsabakasında taraftarlardan anlamlı kutlama yapıldı.

GİRESUN’DA BANDOLU KUTLAMA YAPILDI

8 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümünde şehitler Giresun'da anıldı. Giresun Kalesi'nde Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti tören mangasının saygı atışı ile sona erdi.

KARABÜK’TE YERLİ YABANCI HERKES ALANDAYDI

Karabük’te Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle yürüyüş düzenlenirken, şehit Türk bayrakları ile donatıldı.

SAMSUN’DA 7’DEN 77’YE HERKES SOKAKLARDAYDI

Samsun’da Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi tarafından ’18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’ nedeniyle fener alayı düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri’ni Anma Yürüyüşü düzenledi.

KAYSERİ’DE ZAFER İÇİN PEDALLADILAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikte bin bisikletli pedallarını Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü nedeniyle çevirdi.

KASTAMONU’DA HALK ASKERLERLE BULUŞTU

Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.