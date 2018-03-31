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Çanakkale’de hafriyat kamyonuyla minibüs çarpıştı

Balıkesir´in Edremit ilçesinden, Çanakkale yönüne seyir halindeyken hafriyat kamyonunun kasasına çarpan minibüsteki Zeynep Doğan (47) öldü, 1´i ağır 4 kişi yaralandı.

android-time 17:16 31 Mart 2018
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Çanakkale’de hafriyat kamyonuyla minibüs çarpıştı
Balıkesir´in Edremit ilçesinden, Çanakkale yönüne seyir halindeyken hafriyat kamyonunun kasasına çarpan minibüsteki Zeynep Doğan (47) öldü, 1´i ağır 4 kişi yaralandı.

Balıkesir´in Edremit ilçesinden, Çanakkale yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HG 231 plakalı minibüs, Çanakkale´nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiindeki kavşaktan Şelale yoluna dönerken, Erkan Özen yönetimindeki 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarptı. Kazada, aynı aileden 7 kişinin bulunduğu minibüsteki Zeynep Doğan olay yerinde yaşamını yitirirken, 1´i ağır, 4 kişi yaralandı.

FOTO DHA

FOTO DHA

Yaralılar, gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mıhlı sakinleri ise aynı kavşakta sayısız kaza olduğunu belirtip, sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi. DHA

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