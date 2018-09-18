Çanakkale’deki termik santralde patlama!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde kazan patlaması meydana geldi, ardından da yangın çıktı.

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da yangın çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren termik santralde patlama olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Kuzu, şunları kaydetti:

“Bize gelen ilk bilgi de termik santralde bir patlama olduğu yönündeydi. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede yaşanan olayın kömür aktarım bandında meydana gelen yangınla alakalı olduğunu öğrendik. Şu anda Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına başlayacaklar.”

Kuzu, dumandan etkilendiklerini öğrendikleri iki işçinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

DHA-AA