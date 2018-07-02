Canan Karatay’ı dolandırmıştı yine aynı suçtan yakalandı!

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına ve yapılan tüm uyarılara rağmen son yılların kanayan yarası haline gelen telefon dolandırıcılığı önlenemiyor. Mevcut yasalardaki boşluklar da buna adeta zemin hazırlıyor. Buna son örnek bugün yaşandı. Polisin çökerttiği 12 kişilik çetenin üyeleri arasında 5 yıl önce Canan Karatay'ı dolandırdıkları için yakalananlar da vardı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 yılları arasında cep telefonuyla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çeteyi takibe aldı. Yapılan araştırmalar sonucu 12 çete üyesinin kimliği belirlenerek takip başlatıldı. Sürdürülen takipler sonucu 20 Haziran Günü İstanbul, Antalya, Muğla, Adana ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken,

adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonuyla birlikte 32 adet hat ele geçirildi. Emniyette yapılan sorgulamalarda, gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Kılıçarslan’nın 2013 yılında Canan Karatay’ı dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcılıkla birlikte birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Mehmet Kılıçarslan’la birlikte gözaltına alınan şüphelilerden Mahmut Ergün’ün ise 2015 yılında ise Erdener Yurtcan’ı dolandırdığı ortaya çıktı. 2013 yılındaki Canan Karatay soruşturmasında yakalanan Mehmet K.’nın özgür kaldıktan sonra yeniden dolandırıcılık ‘işine’ döndüğü öğrenildi. 4 MİLYON VURGUNUN 2 MİLYONUN KURTARILDI Yapılan incelemeler sonucu çetenin 16 vatandaştan toplam 4 milyon 200 bin liralık vurgun yaptığı belirlenirken, polisin çabaları sonucu 2 milyon 300 bin liranın ise kurtarıldığı öğrenildi.