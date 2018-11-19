Cani anne: Kocama ders vermek için bebeğimi öldürdüm

Adana'da, 15 aylık kızı Emine Pınar Korkmaz´ı, döverek öldüren Aysel Yıldırım'ın emniyetteki ifadesinde, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği öğrenildi.

Olay, 17 Kasım gecesi, merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İlhami Korkmaz’ın (47), dini nikahla yaşadığı üçüncü eşi Aysel Yıldırım, kendisine yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getirip, çocukları Emine Pınar Korkmaz’ı döverek öldürdü. Akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Yıldırım, polislerin arasından gazetecilere “Evet, öldürdüm işte. Ne var? Allah kocamın belasını versin” diye seslendi. Emine Pınar Korkmaz’ın cenazesi, götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gözaltına alınan Aysel Yıldırım’ın Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan sorgusunda, “Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu” dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Aysel Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mersin´in Tarsus ilçesindeki kadın cezaevine gönderildi. ADANA, (DHA)

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