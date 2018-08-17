Çankaya Köşkü de mi millet parkı olacak? 

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Başbakanlık makamının kaldırılması ile birlikte boşalan ve daha önce Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılan Çankaya Köşkünün akıbetini, sordu. Aygün Çankaya Köşkünün de içinde bulunduğu alanın, park yapılacağı iddialarını da gündeme getirdi.

Aygün, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği önergede, Cumhuriyet'in kuruluş ve gelişmesine tanıklık eden Çankaya Köşkünün bundan sonra hangi amaçla kullanılacağının açıklanmasını ve şu soruların yanıtlanmasını istedi:

‘'Köşk'ün park olarak kullanılacağı ve bazı binaların da yıkılacağı iddiaları doğru mudur? Cumhuriyet rejimi ile özdeşleşen Çankaya Köşkünün sizin ‘Yeni Türkiye' olarak adlandırdığınız dönemde tasfiyesi mi yapılacaktır? Başbakanlık döneminizde kullandığınız Çankaya Köşkü'ne sahip çıkacak mısınız?'

PERSONEL NE OLDU?

Önergede Başbakanlık'ın kaldırılmasının ardından 500'u aşkın polis, sekreter, garson, memur ve uzmanın TBMM'ye nakledildiğini de kaydeden Aygün, bazı polis mensuplarının da “TBMM Uzmanı” olduğunu savundu. Aygün ‘'Bu personel, TBMM'de hangi kadrolara ve Başbakanlık'taki unvan ve yaptıkları görevlere uygun makamlara mı atanmıştır?'' sorusunu da yöneltti.