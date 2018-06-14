Çankırı bayram namazı saati: Tüm şehirler ve Çankırı için Diyanet’in yayınladığı bayram namazı vakitleri…

Ramazan ayının sonra ermesinin ardından 15 Haziran sabahı Ramazan bayramına uyanacağız. Bayrama, bayram namazı ile başlamak isteyen Çankırı'da yaşayan vatadaşlarımız "Çankırı bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Çankırı bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri...

11 ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Ramazan bayramına girecek İslam dünyası Ramazan bayramını camilerde karşılayacak. Peki şehirlerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Vatandaşların bayrama saatler kala merak ettikleri sorular…

ÇANKIRI’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Çankırı’da bayram namazı Diyanet’in belirlediği saat olan, 05:59’da kılınacak. Aşağıdaki link üzerinden il il bayram namazı vakitlerini görebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye'de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.