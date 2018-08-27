Çankırı’da şoke eden görüntü!

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kadını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüyü izleyenler, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede konuyla ilgili olarak, "Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur" açıklamasını yaptı.

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği görülüyor. Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye seyahat ettiği bilinmiyor.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Belediye Başkanı Kadir Dede, basına yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının minibüsün arkasına yerleştirilen aparata iple bağlanarak taşındığını hatırlattı.

Çıkan haberlerde, “Görüntünün Çankırı‘nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde çekildiğinin” iddia edildiğini dile getiren Dede, “Bu aracın kesinlikle beldemizle ilgisi yoktur. Beldemizde bu tür insanlık dışı davranışları yapacak kimse yok. Bizim tahminimiz bu yolu kullanan yabancı kişiler tarafından bu insanlık dışı davranışın yapıldığı yönünde” diye konuştu.

Jandarmayla bu konuyu görüştüğünü aktaran Dede, şunları kaydetti:

“İlçemizin adının böyle bir konuyla anılması bizleri derinden üzdü. Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur. Konunun bir an önce açığa çıkartılıp beldemizin bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını kanıtlamak istiyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık. Jandarma plaka üzerinden aracı tespit etmeye çalışıyor.”

DHA -AA

