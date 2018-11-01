Son dakika: Canlı bomba ve bomba yüklü araç yakalandı

Son dakika! Suriye'nin Telabyad kentinde 'canlı bomba' eğitimi alıp, yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen terör örgütü PKK/ YPG üyesi 1 terörist Gaziantep'te yakalandı. Öte yandan Mardin'de de 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere hazırlanan 250 kilo patlayıcı yüklü bir araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komşu terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde ‘canlı bomba’ eğitimi aldığı belirlenen H.M.’nin yasadışı yollarla Türkiye’ye geçtiği bilgisini aldı. Takibe alınan terörist, Gaziantep’te saklandığı evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan terörist, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

MARDİN’DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ

Mardin’de de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet ve jandarma personelinin yapmış olduğu suç örgütlerine ilişkin faaliyetler ve suçun henüz olmadan önlenmesi; dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdiği Mardin Emniyet Müdürlüğümüz.

Dün akşam Ceylanpınar Kızıltepe karayolunda 250 kiloya yakın, 247.8 bir patlayıcı arkadaşlarımızın gayretiyle ve operasyonuyla ele geçirildi.

Önemli olan şuydu. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti.

Dün akşam kahraman personelimiz yapmış olduğu faaliyetle, metropol illede yaşanacak olan terör faaliyetlerinin önlenmesi, sizler tarafından görülmüş oldu.

Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar.