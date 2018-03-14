CANLI İZLE: Beşiktaş Bayern Münih maçı izle! (Tivibu Spor) BJK Bayern maçını şifresiz veren kanallar

Beşiktaş Bayern maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçı şifresiz veren kanallar araştırıyor. Ülkemizde Beşiktaş Bayern Münih maçını Tivibu Spor kanalı şifreli olarak canlı yayınlacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz ilk maçta 5-0 yenildiği panzer karşısında prestij mücadelesine çıkacak. Beşiktaş Bayern Münih maçı Tivibu Spor canlı izleme yolu haberimizde. İşte BJK Bayern Şampiyonlar Ligi maçını canlı yayınlayacak uydu kanalları listesi...

Beşiktaş Bayern maçı canlı izleme yolları taraftarlar tarafından merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesi olan Beşiktaş Bayern Munih maçı Türkiye’de Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek. Bu gece temsilcimiz tur şansı mucizelere kalmış durumda. İlk maçta 5-0 yenilen Beşiktaş, Bayern Münih karşısında prestij mücadelesi verecek. Aşağıda Aşağıda paylaştığımız linkten Porto Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca Tivibu Spor canlı yayınına ve maçı canlı yayınlayacak kanallar listesine de ulaşabilirsiniz.

Saat 20.00'da başlayacak Beşiktaş Bayern Münih maçı Tivibu Spor kanalından canlı yayınlanacak. BJK Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler şifreli yayın olan Tivibu yayınını satın alması gerekli.

PORTO BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Siyah-beyazlılar yeni stadı Vodafone Park’ta hiçbir Avrupa mücadelesinde yenilgi yüzü görmedi. Bugüne kadar 6 Şampiyonlar Ligi ve 3 Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında boy gösteren siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 5 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Şenol Güneş’in öğrencileri, iç sahada ise 12 maçtır yenilmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçlarda Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova’yla berabere kalıp, Skenderbeu’yu mağlup etmişti. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev, Porto ve Benfica’yla berabere kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ise Olympiakos, Hapoel Beer Sheva ve Lyon maçlarından galibiyetle ayrıldı. Kara Kartal, bu sezon Devler Ligi’nde evinde oynadığı maçlarda Monaco ve Porto’yla berabere kalıp, Leipzig’i 2-0’la geçti.

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın Bayern Münih ile İstanbul’da oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Vodafone Park’ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts’in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Medel, Necip, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo

Bayern Munih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Vidal, Thiago, Ribery, Müller, Lewandowski