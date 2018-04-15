CANLI İZLE: Galatasaray Başakşehir maçı izle! (beIN Sports canlı yayın)

Galatasaray Başakşehir mücadelesine dakikalar kala, taraftarlar maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Ülkemizde Galatasaray Medipol Başakşehir maçını beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Heyecanla beklenen haftanın en önemli mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. İşte beIN Sports canlı yayını ve Galatasaray Başakşehir maçı izleme linki...

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın heyecanla beklenen mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Taraftarlar Galatasaray Başakşehir maçını izlemek için canlı yayın saatini bekliyor. Türkiye’de Süper Lig maçlarını beIN Sports kanalı canlı yayınlıyor. Haberimizde bulunan linkten Galatasaray Başakşehir maçını izleyebilir ve beIN Sports 1 kanalı canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte mücadeleden detaylar…

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın heyecanla beklenen mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Geçen hafta Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan bırakmasıyla karışan zirvede, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olan maçta Galatasaray kazanarak liderlik koltuğunu yeniden devralmak istiyor. Şampiyonluk hedefindeki Başakşehir ise Türk Telekom Stadı'nda galip gelerek kalan bölümde önemli bir avantaja sahip olmak istiyor. Galatasaray Başakşehir maçı beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

İŞTE İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

M.Başakşehir: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Arda, Adebayor

TERİM’E KARŞI YENİLGİSİZ

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşı karşıya geldi. İlk randevularına 1999-2000 sezonunda çıkan iki teknik adamdan Terim, o zaman Galatasaray'ı çalıştırırken, Avcı da İstanbulspor'un başındaydı. Ali Samiyen Stadı'nda oynanan bu müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Son mücadelelerini ise 2011-2012 sezonunda oynayan Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in bu düellosunda kazanan Avcı olmuştu. O günkü ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'ı Efe İnanç ve Webo'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koymayı başardı.