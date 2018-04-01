CANLI İZLE: Galatasaray Trabzonspor maçı izle! (GS Trabzon maçı beIN Sport canlı yayın)

Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olan Galatasaray Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyenler mücadeleyi canlı yayınlayacak kanalları araştırıyor. Türkiye'de Galatasaray Trabzonspor maçı beIN Sports kanalından canlı izlenebilecek. Kritik mücadelede ilk gol geldi. Sarı-kırmızılılar Feghouli'nin attığı gol ile öne geçti. Haberimizden beIN Sports canlı yayınına ve Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izleme yollarına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonsporu ağırlıyor. Dev mücadelede ikinci yarı başladı. Süper Lig´de üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları´na katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, bu akşam Galatasaray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise Galatasaray Trabzonspor maçını canlı izlemek için dakika sayıyor. Ülkemizde dev mücadelenin canlı yayınının beIN Sports yapacak. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izlemE yolları ve beIN Sports canlı yayın linki…

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Ligde 42 puanı bulunan ve Avrupa Kupaları´na katılma mücadelesi veren Trabzonspor, yarın deplasmanda 54 puanlı şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray´a konuk olacak. Ligi Avrupa Kupalarına katılabilecek pozisyonda tamamlamak isteyen bordo-mavililer, rakibi karşısından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Saat 19.00´da Türk Telekom Stadyumu´nda oynanacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Trabzonspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

Ligde 42 puanı bulunan ve Avrupa Kupaları´na katılma mücadelesi veren Trabzonspor, yarın deplasmanda 54 puanlı şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray´a konuk olacak. Ligi Avrupa Kupalarına katılabilecek pozisyonda tamamlamak isteyen bordo-mavililer, rakibi karşısından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Saat 19.00´da Türk Telekom Stadyumu´nda oynanacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Maç eksiğiyle 54 puanla lider Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'den zirveyi devralmak istiyor. Trabzonspor ise Türk Telekom Stadı'nda üç puana uzanarak zirveden kopmamanın peşinde.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrgieus, Belhanda, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

GALATASARAY, TRABZONSPOR KARŞISINDA 3 PUAN HEDEFLİYOR

Galatasaray, ligde yarın oynayacağı Trabzonspor ile şampiyonluk yolunda önemli müsabakaya çıkacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando cezalı durumunda. Aslan ayrıca evinde 19 maçtır da mağlup olmuyor.

Süper Lig'de Galatasaray, bu hafta oynayacağı Trabzonspor maçı ile çok önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile şampiyonluk yolunda yara almadan liderliğini sürdürme peşinde olacak. Aslan, saha avantajını da kullanarak, haftayı 3 puanla kapamak istiyor.

TÜRK TELEKOM’DA 19. MAÇ

Sarı-kırmızılıları, bu sezon ligde sırtlayan ve gol rekorunu kıran Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Trabzonspor müsabakasında da Galatasaray'ın en büyük silahı olacak. Gomis, ligde son 5 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Başarılı golcü, ligde bu sezon toplamda ise 25 gol kaydetti.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 198 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan karşılaşmalarda 17 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.